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Слідчого СБУ знайшли мертвим у Києві

Слідчого СБУ знайшли мертвим у Києві
14:46 Сьогодні Телеграф twitter
Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили на вулиці Йорданської близько 2 години ночі. Про це повідомляє Корреспондент.net

В Оболонському районі міста  Києва  вночі виявили вбитим слідчого  СБУ Романа Закладного. Попереднім оглядом було виявлено сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені та зняте взуття. Слідчий займався розслідуванням кримінальних проваджень, які пов'язані з державною зрадою та подіями на сході. Він повинен був сьогодні вийти на пенсію.

У відомстві офіційно підтвердили загибель співробітника, додавши, що загиблий займався справами, які стосувалися питань національної безпеки України. Також в прес-службі СБУ зазначили, що розслідувати кримінальне провадження за фактом смерті їх співробітника буде поліція.

 У Відділі комунікації столичної поліції зазначили, що наявна інформація про знайдене тіло чоловіка на вулиці Йорданській, його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

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В пункті пропуску Гоптівка на кордоні з Росією прикордонники затримали чоловіка, якого поліцейські розшукували за підозрою у вбивстві. Затриманий громадянин України 1972 року народження пішки прямував з Росії.

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СБУ, Київ.

Автор:

Телеграф
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