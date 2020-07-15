Слідчого СБУ знайшли мертвим у Києві

Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили на вулиці Йорданської близько 2 години ночі. Про це повідомляє Корреспондент.net

В Оболонському районі міста Києва вночі виявили вбитим слідчого СБУ Романа Закладного. Попереднім оглядом було виявлено сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені та зняте взуття. Слідчий займався розслідуванням кримінальних проваджень, які пов'язані з державною зрадою та подіями на сході. Він повинен був сьогодні вийти на пенсію.

У відомстві офіційно підтвердили загибель співробітника, додавши, що загиблий займався справами, які стосувалися питань національної безпеки України. Також в прес-службі СБУ зазначили, що розслідувати кримінальне провадження за фактом смерті їх співробітника буде поліція.

У Відділі комунікації столичної поліції зазначили, що наявна інформація про знайдене тіло чоловіка на вулиці Йорданській, його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

В пункті пропуску Гоптівка на кордоні з Росією прикордонники затримали чоловіка, якого поліцейські розшукували за підозрою у вбивстві. Затриманий громадянин України 1972 року народження пішки прямував з Росії.