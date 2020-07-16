Скачать
Четвер, 16.07.2020
Українські військові беруть участь у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ
Українські військові беруть участь у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ
Окупанти зривають вступ дітей з ОРДЛО в українські виші, Шмигаль доручив розібратись
Окупанти зривають вступ дітей з ОРДЛО в українські виші, Шмигаль доручив розібратись
"Шахтар" У Києві проведе спаринг з "Вересом"
"Шахтар" У Києві проведе спаринг з "Вересом"
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб
У ведучої 1+1 в прямому ефірі випав зуб

Російські найманці 12 разів порушили тишу, без втрат

Російські найманці 12 разів порушили тишу, без втрат
07:36 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
За минулу добу російські найманці 12 разів на Донбасі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

"15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню ... За минулу добу втрат серед українських захисників об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні на сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук уранці в четвер.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українські військові беруть участь у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ

Захисників Талаківки, крім гранатометів і кулеметів, ворог обстрілював із мінометів 120-го калібру. Поблизу Гнутового, Водяного та Авдіївки агресор обстрілював українських бійців з гранатометів і кулеметів.

Виявляли загарбники свою вогневу активність і поруч з Новолуганським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут найманці задіяли озброєння БМП і автоматичні станкові гранатомети.

Також факти використання противником зброї, забороненої Мінськими угодами, виявлено неподалік Оріхового і Новотошківського. На цих ділянках фронту російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Окупанти зривають вступ дітей з ОРДЛО в українські виші, Шмигаль доручив розібратись

Крім того за минулу добу найманці вкотре обстріляли підконтрольний українському уряду населений пункт. Ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один із боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Надалі міну утилізують підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За даними розвідки 15 липня українські захисники знищили двох загарбників.

"За минулу добу втрат серед українських захисників об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - додали в штабі.

З початку поточної доби російські найманці активності не проявляли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ООС.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
02 Російські найманці 12 разів порушили тишу, без втрат
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Китай погрожує санкціями США
Китай погрожує санкціями США
Від січня фінансування Довженко-Центру поновлено
Від січня фінансування Довженко-Центру поновлено
Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
Міранда Керр знялася в романтичній фотосесії з Еваном Шпігелем
Міранда Керр знялася в романтичній фотосесії з Еваном Шпігелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся