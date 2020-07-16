Російські найманці 12 разів порушили тишу, без втрат

За минулу добу російські найманці 12 разів на Донбасі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

"15 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню ... За минулу добу втрат серед українських захисників об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні на сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук уранці в четвер.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Захисників Талаківки, крім гранатометів і кулеметів, ворог обстрілював із мінометів 120-го калібру. Поблизу Гнутового, Водяного та Авдіївки агресор обстрілював українських бійців з гранатометів і кулеметів.

Виявляли загарбники свою вогневу активність і поруч з Новолуганським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут найманці задіяли озброєння БМП і автоматичні станкові гранатомети.

Також факти використання противником зброї, забороненої Мінськими угодами, виявлено неподалік Оріхового і Новотошківського. На цих ділянках фронту російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того за минулу добу найманці вкотре обстріляли підконтрольний українському уряду населений пункт. Ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, що перебувають на озброєнні ЗС РФ, селище Новолуганське. Один із боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Надалі міну утилізують підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За даними розвідки 15 липня українські захисники знищили двох загарбників.

"За минулу добу втрат серед українських захисників об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - додали в штабі.

З початку поточної доби російські найманці активності не проявляли.