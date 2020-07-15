Українські військові беруть участь у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ

На цей час у міжнародних миротворчих місіях беруть участь 38 працівників Міністерства внутрішніх справ, серед яких – представники НПУ і військовослужбовці НГУ.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

«Наразі у міжнародних миротворчих місіях беруть участь 38 працівників МВС – представники Національної поліції України та військовослужбовці Національної гвардії України, у тому числі 3 жінки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові працюють і врегульовують конфлікти у 5 миротворчих місіях ООН та ОБСЄ, зокрема на Кіпрі, у Косові, Південному Судані та Демократичній Республіці Конго.

Зокрема, представник МВС відряджений до Департаменту миротворчих операцій Секретаріату ООН у Нью-Йорку, США.

Як повідомлялося, 15 липня, Україна відзначає День українського миротворця.