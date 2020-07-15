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Від січня фінансування Довженко-Центру поновлено

Від січня фінансування Довженко-Центру поновлено
15:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Довженко-Центру поновили фінансування і також працівникам відновили зарплати, які не виплачували з січня. Про це Довженко-Центр повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Друзі, раді повідомити, що заборгованість по заробітній платі співробітників Довженко-Центру за січень-червень нарешті виплачена. Фінансування Центру поновлено в обсязі 7,6 млн грн. Дякуємо всім небайдужим за підтримку!» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про відновлення фінансування Національного центру Олександра Довженка.

«Сума, яку отримає центр — 7,6 млн грн. Тобто ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного „простою“ як наслідок карантину. Згідно з планом, гроші почнуть заходити протягом одного-двох днів», — повідомив тоді Ткаченко.

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28 травня Довженко-Центр повідомив про критичну ситуацію в інституції через те, що з початку року вона не отримує держфінансування.

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Олександр Ткаченко, Довженко-центр.

Автор:

Телеграф
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