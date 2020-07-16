Через халатність лікаря харківська лікарня витратила майже 3 млн на неіснуючі фотоальбоми

Правоохоронці оголосили про підозру у службовій недбалості головному лікарю одного з харківських медзакладів.

"Дії чоловіка заподіяли збитки в сумі майже 3 млн грн", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними досудового слідства, головлікар підписав і скріпив печаткою закладу договір відповідального зберігання та акт прийому-передачі 8 тис. фотоальбомів. Документи надав підприємець, який уклав із лікарнею договір про закупівлю альбомів для фотографій. Підписуючи документи, головлікар не перевірив наявність зазначеного в договорі майна. Він також підписав і скріпив печаткою платіжне доручення, на підставі якого лікарня перерахувала 2 млн 864 тис. грн за неіснуючі альбоми для фотографій на рахунок підприємця.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці оголосили про підозру підприємцю, котрий уклав договір із лікарнею. Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.