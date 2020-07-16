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Поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка

Поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка
09:16 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Національна поліція відкрила провадження через розтрату 60 мільйонів гривень, які Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав від уряду Іспанії згідно з Кіотським протоколом. Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Повідомляється, що провадження було розпочате 14 липня за матеріалами Служби безпеки.

Загалом на утеплення, кондиціонери та закупівлю іншого обладнання виділили 172 мільйони гривень.

Згідно з документом, який є в розпорядженні Радіо Свобода, у 2018 році тодішнє Міністерство екології та природних ресурсів України та КНУ імені Тараса Шевченка уклали договір про делегування Університету повноважень на здійснення функцій замовника, за яким Університет фактично виступає розпорядником бюджетних коштів.

Договір передбачає ремонт навчальних корпусів факультету кібернетики та механіко-математичного факультету.

Згідно з проектною документацією, яку розробив у 2017 році Київський національний університет будівництва та архітектури, вартість робіт на факультеті кібернетики сягала 94 мільйонів гривень, а на механіко-математичному факультеті — 80 мільйонів гривень. Роботи мали тривати впродовж шістьох місяців.

“Водночас за вказівкою керівництва КНУ ім. Т. Шевченка було розроблено новий проект з ремонту зазначених корпусів, оформлений декількома додатковими угодами з додатками, який не погоджений з іспанською стороною та Міністерством екології та природних ресурсів України”, — йдеться в документі.

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Видання інформує, що, за даними слідства, серед іншого додаткові зміни до технічної документації та первинної угоди порушують технічні умови й терміни її виконання.

“Правоохоронці вважають, що новий проект передбачає проведення робіт, у яких відсутня будь-яка необхідність і які не відповідають вимогам використання коштів за “Кіотським протоколом”, — пишуть журналісти.

Як повідомлялося, у Києві розслідують розкрадання на ремонті Русанівського каналу, підозрюють підрядника.

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Все по темі:

Полиция, Киотский протокол, Мінприроди, КНУ ім. Т. Шевченка.

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Телеграф
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