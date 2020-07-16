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Під Києвом на Обухівському шосе іномарка намагалася наїхати на групу велосипедистів

Під Києвом на Обухівському шосе іномарка намагалася наїхати на групу велосипедистів
Оновлено 18:49 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Сьогодні, 16 липня, на Обухівському шосе в напрямку Києва водій автомобіля Audi Q7 намагався наїхати на групу велосипедистів.

Іномарка створила аварійну ситуацію, петляла по трасі і піддавала небезпеці всіх учасників дорожнього руху. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє спортивна команда "echelon".

"Неприємний інцидент сьогодні стався на нашому ранковому тренуванні. Рухалися колоною велосипедистів в кількості 40 чоловік з прикриттям мікроавтобусом по Обухівському шосе в напрямку Києва. За 500 метрів до перехрестя біля ТЦ Мануфактура нас обігнало авто Audi Q7 # AA4007PH, підрізавши з лівого боку, чіпляючи дзеркалом одного з інструкторів", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що дане авто робить такі "викрутаси" вже не в перший раз, постійно створюючи аварійні ситуації.

Днями це ж авто робило такі ж "маневри", лякаючи велосипедистів. Інструктори вирішили поговорити з водієм, і дізнатися чому він так себе веде. На світлофорі двоє велосипедистів встали перед капотом автомобіля, щоб заблокувати йому рух до прибуття поліції, щоб пояснити порушнику, що так робити не слід і що він становить небезпеку і створює аварійну ситуацію.

Але водія це не зупинило аж ніяк. Він побачив зелене світло і вирішив переїхати двох осіб, проволочівши їх кілька метрів по асфальту, і зник з місця ДТП. Якимось дивом, спортсмени залишилися живі, весь удар на на себе взяли велосипеди, які повністю зруйновані. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги, одному з інструкторів знадобилася госпіталізація. Поліція прибула на місце події і оформила ДТП.

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Нагадаємо, 12 липня недалеко від Києва сталася смертельна ДТП, загинули чотири людини - ціла сім'я. Ще один хлопчик знаходиться у важкому стані в реанімації. Винуватцем аварії, став 39-річний п'яний чоловік, який раніше відсидів уже термін у в'язниці за смертельне ДТП.

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ДТП, Эшелон, Обухів, Велосипедисти.

Автор:

Телеграф
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