У Західних областях ліквідують наслідки повені

На території західних областей, тривають заходи з ліквідації наслідків повені, підтоплених населених пунктів немає. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07 год. 17 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю вранці.

Залишаються зруйнованими 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) і 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) і Чернівецька (1). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) і 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) і Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

"Протягом доби в Івано-Франківській області відкачано 30 м3 води з 6 колодязів, проведено укріплення 270 м берегів, розчищено 300 м русел річок і 370 м автомобільних доріг", - наголосили в ДСНС.

У відомстві зазначили, що з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 людину, відселено 1 тис. 324 людину і перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Всього до робіт залучено 34 людини і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 29 працівників особового складу та 15 одиниць техніки.