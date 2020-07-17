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П'ятниця, 17.07.2020
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Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори

Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори
08:33 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Станом на 8:20 у Києві спостерігається значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, затори спостерігаються на Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Відрадному проспекті, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській, вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирській, проспекті Правди.

На лівому березі затори скували вулицю Електротехнічну, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича, Броварський проспект, вулицю Миропільську та проспект Миколи Бажана.

Під Києвом на Обухівському шосе іномарка намагалася наїхати на групу велосипедистів

Рух Південним мостом, Дарницьким мостом, мостом Патона, мостом Метро ускладнено у бік правого берега. Північним мостом можна проїхати вільно.

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Київ, Затори.

Автор:

Телеграф
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