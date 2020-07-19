Скачать
Неділя, 19.07.2020
В українській армії виявили вже 140 випадків коронавірусу, за добу - 13
В українській армії виявили вже 140 випадків коронавірусу, за добу - 13
На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
Гвардіола: Ман Сіті потрібно виходити у фінал Ліги чемпіонів
Гвардіола: Ман Сіті потрібно виходити у фінал Ліги чемпіонів
У майбутньому літо може стати "занадто гарячим" для людей
У майбутньому літо може стати "занадто гарячим" для людей

В Одесі три спроби підняти танкер Delfi завершилися невдало

В Одесі три спроби підняти танкер Delfi завершилися невдало
14:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Фахівці компанії Smart Marine Concept не будуть сьогодні, 19 липня, робити третю спробу підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

Водолази спочатку спробують відкачати воду з корпусу танкера і дістати понтон, що лопнув. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

"Вчора (18 липня - ред.) стало зрозуміло, що судно занадто важке - лопнув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази будуть полегшувати Delfi: відкочувати кормовий відсік і носовий трюм, діставати понтон, що лопнув, і міняти його. Буксири сьогодні працювати не будуть. Увечері - нарада робочої групи, після неї визначимо дати наступного підйому ", - зазначив Ставніцер.

За його словами, підняття танкера з мілини - "складний і трудомісткий процес, в якому багато маловідомих факторів. Передбачити вагу судна, як і те, наскільки сильно воно тримається за хвилеріз, неможливо - з'ясовуємо це дослідним шляхом ... Поспіх у даному випадку може обернутися бідою, тому працюємо спокійно ".

Як повідомлялося, дві спроби фахівців компанії Smart Marine Concept підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів під час спроби підняти судно.

Інспектори Держекоінспекції в Одеській області, що контролюють процес підняття танкера через імовірність забруднення морської води, висловили припущення, що 19 липня буксири знову спробують довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль, щоб потім прибрати з міського пляжу Одеси.

Американський есмінець Porter прямує в Чорне море

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляв, що танкер під час аварії пошкодив хвилеріз, і мерія готує відповідні позови до судновласника.

У пресслужбі міськради зазначили, що в суботу фахівцями міського КУ «Рятувально-водолазна служба» судно огороджено бонами для запобігання розливу нафтопродуктів. Рятувальники закріпили швартувальні і буксирувальні кінці. Працює водолазна група. Задіяні три плавзасоби рятувальної служби та 12 співробітників.

У районі робіт на пляжі чергує поліція і військовослужбовці Нацгвардії.

Під час недавнього візиту в Одесу Президента України Володимира Зеленського був названий граничний термін, в який судновласник має прибрати танкер з пляжу - 20 липня.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авария, Одеса, Танкер "Делфи".

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" очолює рейтинг найрезультативніших команд XXI століття
02 У світі зафіксували 259 848 нових випадків коронавірусу
03 Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
04 В Україні підтвердили 58 842 випадки коронавірусу, за добу - 731
05 Олена Кравець зворушливо привітала своїх двійнят з днем народження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)
Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся