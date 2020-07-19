В Одесі три спроби підняти танкер Delfi завершилися невдало

Фахівці компанії Smart Marine Concept не будуть сьогодні, 19 липня, робити третю спробу підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

Водолази спочатку спробують відкачати воду з корпусу танкера і дістати понтон, що лопнув. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

"Вчора (18 липня - ред.) стало зрозуміло, що судно занадто важке - лопнув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази будуть полегшувати Delfi: відкочувати кормовий відсік і носовий трюм, діставати понтон, що лопнув, і міняти його. Буксири сьогодні працювати не будуть. Увечері - нарада робочої групи, після неї визначимо дати наступного підйому ", - зазначив Ставніцер.

За його словами, підняття танкера з мілини - "складний і трудомісткий процес, в якому багато маловідомих факторів. Передбачити вагу судна, як і те, наскільки сильно воно тримається за хвилеріз, неможливо - з'ясовуємо це дослідним шляхом ... Поспіх у даному випадку може обернутися бідою, тому працюємо спокійно ".

Як повідомлялося, дві спроби фахівців компанії Smart Marine Concept підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів під час спроби підняти судно.

Інспектори Держекоінспекції в Одеській області, що контролюють процес підняття танкера через імовірність забруднення морської води, висловили припущення, що 19 липня буксири знову спробують довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль, щоб потім прибрати з міського пляжу Одеси.

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляв, що танкер під час аварії пошкодив хвилеріз, і мерія готує відповідні позови до судновласника.

У пресслужбі міськради зазначили, що в суботу фахівцями міського КУ «Рятувально-водолазна служба» судно огороджено бонами для запобігання розливу нафтопродуктів. Рятувальники закріпили швартувальні і буксирувальні кінці. Працює водолазна група. Задіяні три плавзасоби рятувальної служби та 12 співробітників.

У районі робіт на пляжі чергує поліція і військовослужбовці Нацгвардії.

Під час недавнього візиту в Одесу Президента України Володимира Зеленського був названий граничний термін, в який судновласник має прибрати танкер з пляжу - 20 липня.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.