Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму

Національний лідер кримських татар, депутат Верховної Ради України (фракція «Європейська солідарність») упевнений, що велика частина арештів і подальше ув'язнення в анексованому Криму супроводжується тортурами з боку російських силовиків, за що, як вважає Джемілєв, «особисто відповідає» російський президент Володимир Путін. Про це Джемілєв сказав у коментарі на YouTube-каналі «Безхайпу», повідомляє Крим.Реалії.

«Я знаю, що ще при Радянському Союзі, за Сталіна, питання застосування тортур вирішувалося на вищому рівні. Тобто Берія (голова НКВС Лаврентій Берія – КР), генеральний прокурор, узгоджували це особисто зі Сталіним. Тому ті тортури, які проводяться на території Криму, а вони проводяться дуже часто.... Мало можна назвати людей, заарештованих, які, як мінімум, не піддавалися побиттю. Тому все це узгоджується на вищому рівні, і повну відповідальність за це несе особисто Путін», – зазначив Джемілєв.

Як повідомлялося, на початку липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі, де, зокрема, зазначається про застосування тортур і жорстокого поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів у Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом і задушення, що застосовуються проти жертв.

Раніше генсек ООН оприлюдни доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму, де йшлося про застосування тортур, проведення обшуків і рейдів, а також примусове переміщення кримчан на територію сусідньої Росії.

Слідком РФ у Криму 13 квітня висунув Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали справи щодо його сина Хайсера.

27 травня Слідком РФ у Криму і Севастополі завершив розслідування цієї справи.

Джемілєв вважає, що цю кримінальну справу використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.

У Представництві президента в АРК назвали справу проти Джемілєва "політичним переслідуванням".