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Михайло Гончар: Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО

Михайло Гончар: Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО
11:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Росія, нарощуючи свої військові угруповання в районі Чорного моря, провокує чорноморські країни і НАТО сприймати її як ворога і загрозу їхній безпеці. Таку думку висловив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДОМ».

«Спроби Росії показати себе домінуючою силою у Чорному морі - де-факто вона такою є, але її права і позиції не є бездоганними в цьому сенсі. І тому невипадковими є, наприклад, і нарощування морського угруповання у Чорному морі, і нарощування сухопутних сил на території Кримського півострова, яке триває.

І ми бачимо реакцію сусідніх чорноморських країн. Румунія не так давно у своїй стратегії національної безпеки назвала Росію противником. Тобто то, що раніше було більш обтічним, тепер дуже чітко ідентифіковано як загроза національній безпеці », - сказав він.

Експерт висловив думку, що таким чином, нарощуючи угруповання збройних сил, Росія провокує країни Північноатлантичного альянсу: «Так чи інакше три країни Чорного моря є членами Альянсу, і вони не можуть спокійно спостерігати за тим, як Росія в односторонньому порядку нарощує своє угруповання. Вони теж повинні подбати про свою безпеку ».

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Гончар також вважає, що своїми діями у Чорному морі Росія сама спровокувала погіршення відносин з Туреччиною: «Якби, використовуючи факт окупації Криму і домінування у Чорному морі, Росія не стала влазити в інші регіони, зокрема, в східне Середземномор'я, Сирію і Лівію. І ось це вже звернуло на себе увагу не стільки через призму проблем в самому Чорному морі, скільки через цей ланцюжок проблем, який потягнувся. Звідси і пішло, наприклад, посилення напруженості між Туреччиною і Росією, які до недавнього часу були майже партнерами. А тепер ми бачимо дуже жорстке протистояння».

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу заявив, що стратегічний план застосування Збройних сил РФ для створення сухопутного коридору в окупований Крим залишається в планах Росії. Він повідомив, що військова розвідка «має певну інформацію також щодо навчань, які проводяться за таким самим сценарієм, та інших дій».

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Все по темі:

НАТО, Росія, Військові, Чорне море.

Автор:

Телеграф
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