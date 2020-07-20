Скачать
Понеділок, 20.07.2020
Путін прибув в окупований Крим
Путін прибув в окупований Крим
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Користь і шкода чорниці для організму
Користь і шкода чорниці для організму

У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)

У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
14:44 Сьогодні Телеграф Фото: Нацполіція
На Закарпатті поліція перевіряє факт пошкодження меморіального плакату на Свалявщині на місці радянського концентраційного табору для угорців.

Про це йдеться на офіційному сайті ГУ НП у Закарпатській області.

“Сьогодні, 20 липня, на лінію 102 надійшло повідомлення від наглядача меморіального комплексу в місті Свалява. Заявник повідомив, що виявив пошкодженим інформаційне панно”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дану подію зареєстровано та розпочато перевірку.

Пошкоджений меморіальний плакат на місці радянського концтабору для угорців

Наразі правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для встановлення обставин, за яких було пошкоджено меморіальний плакат. У разі підтвердження факту вандалізму поліцейські докладуть максимум зусиль для затримання правопорушників.

Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму

Парк пам'яті на Свалявщині створено на місці радянського концентраційного табору для угорців, який тут розгорнули у 1944 році. У парку встановлена Стіна пам'яті, на меморіальних плитах яких записані імена 12 тисяч загиблих, – жертв сталінського режиму. Перший камінь фундаменту було закладено 24-го листопада 1990-го року. Меморіальний парк було відкрито 1994-го року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мемориал, Вандализм, Закарпаття, Угорщина.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Користь і шкода чорниці для організму
02 Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму
03 В Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи
04 Короля Саудівської Аравії госпіталізували
05 20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань &quot;Кавказ-2020&quot;&quot;
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся