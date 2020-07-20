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РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""

РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""
15:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", яка запланована на 21-26 вересня, планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню “Сегодня”.

"Активна фаза навчань "Кавказ-2020" запланована на 21-26 вересня. Основні полігони, які будуть залучені, розміщені у Південному військовому окрузі. Навчання російських військ, які заплановані в цей літньо-осінній період, проходитимуть поблизу наших кордонів. Після початку активної фази чисельність військ становитиме близько 120 тис. військовослужбовців, 3 тис. бойових броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів. Це і є та загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України", - наголосив Скібіцький.

Він звернув увагу на те, що після 2014 року масштабність і розмах стратегічних військових навчань у РФ почали стрімко зростати.

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Відповідаючи на запитання, чи є на сьогодні активність біля кордонів України і де саме, він зазначив: "Зараз активність є. Наприклад, в Ростовській області на полігонах Південного військового округу Росії, на морських полігонах у Чорному морі біля окупованого Криму".

Як повідомлялося, раніше у ГУР заявляли, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020" підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України.

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Все по темі:

Росія, Україна, Військові навчання, Розвідка.

Автор:

Телеграф
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