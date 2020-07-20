Скачать
Понеділок, 20.07.2020
Путін прибув в окупований Крим
Путін прибув в окупований Крим
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Користь і шкода чорниці для організму
Користь і шкода чорниці для організму

Путін прибув в окупований Крим

Путін прибув в окупований Крим
15:22 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії. Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

Повідомляється, що захід пройде на суднобудівному заводі "Залив", звідки Путін по телемосту зв'яжеться також з російськими суднобудівними комплексами - "Севмаш" в Северодвінську і "Северная верфь" в Санкт-Петербурзі.Крім того, за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, на самому "Заливе" Путін поспілкується з працюючими там суднобудівниками.

Як повідомлялося, Володимир Путін раніше заявив, що не пов'язує погіршення у відносинах між Україною і Росією з анексією українського Криму.

Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму

Так, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.

Пізніше Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Незабаром після анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці бойовиків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Корабли, Крим, Володимир Путін.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Користь і шкода чорниці для організму
02 Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму
03 В Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи
04 Короля Саудівської Аравії госпіталізували
05 20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань &quot;Кавказ-2020&quot;&quot;
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся