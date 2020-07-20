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Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів

Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
17:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Кримська солідарність
У Південному окружному військовому суді м. Ростова-на-Дону в розгляді справ кримських політв'язнів - алуштинської і бахчисарайської - оголошено перерву, у зв'язку зі "станом здоров'я" судді Різвана Зубаїрова.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Суддя Роман Сапрунов оголосив перерву в засіданні щодо алуштинської справи і переніс процес на тиждень пізніше. Він пояснив це тим, що один із суддів, Різван Зубаїров, «відсутній за станом здоров'я»", - йдеться в повідомленні.

Крім того, суддя Сапрунов попередив адвокатів, які приїхали на засідання щодо «другої бахчисарайської справи», що це засідання теж перенесуть, бо Зубаїров - головуючий суддя в даному процесі.

Сьогодні також слухається красногвардійська «справа Хізб ут-Тахрір», однак і там засідання переносяться.

«Адвокат Назім Шейхмамбетов заявив, що сьогоднішнє засідання перенесли на 14.00, хоча воно мало було розпочатися о 10 ранку. Адвокату і родичкам передали, що судді зайняті в інших процесах, тому всі, хто приїхав на слухання, будуть чекати довше ніж зазвичай», - йдеться в повідомленні.

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При цьому скасування засідань не вплинуло на транспортування до суду фігурантів і «алуштинської справи», і «красногвардійської справи», які весь цей час перебували в будівлі Південного окружного військового суду м. Ростова-на-Дону.

Вісім фігурантів «алуштинської справи» - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов - були заарештовані за сфабрикованою «справою Хізб-ут-Тахрір» 10 червня 2019 року після масових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах.

Фігуранти «другої бахчисарайської справи» - Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов були заарештовані російськими силовиками в жовтні 2017 року. 21 травня 2018 року до шести заарештованих жителів Бахчисарая додали ще двох - координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ РФ інкримінує всім їм участь у забороненій в Росії та анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

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Суд, Росія, Кримські татари.

Автор:

Телеграф
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