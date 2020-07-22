У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області - 57", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні виявлено 60995 випадків коронавірусу: нових за добу - 829, одужало - 33172 особи (+973 за добу), померло - 1534 особи (+16 за добу), підозри на хворобу отримали 111114 осіб (+1160 за добу).
Загалом випадки коронавірусу виявлено у таких регіонах:
Вінницька область — 2 364 (+34);
Волинська область — 3 359 (+41);
Дніпропетровська область — 1 260 (+36);
Донецька область — 813 (+16);
Житомирська область — 1 634 (+25);
Закарпатська область — 4 578 (+60);
Запорізька область — 691 (+9);
Івано-Франківська область — 3 689 (+78);
Кіровоградська область — 688 (+2);
м. Київ — 7 166 (+132);
Київська область — 3 359 (+27);
Львівська область — 8 353 (+124);
Луганська область — 110 (0);
Миколаївська область — 527 (+3);
Одеська область — 2 660 (+22);
Полтавська область — 360 (+4);
Рівненська область — 5 232 (+49);
Сумська область — 383 (+12);
Тернопільська область — 2 508 (+42);
Харківська область — 3 139 (+57);
Херсонська область — 217 (+1);
Хмельницька область — 994 (+3);
Чернівецька область — 5 404 (+41);
Черкаська область — 853 (+6);
Чернігівська область — 654 (+5).
Нагадаємо, в Україні вже майже 61 тис. випадків COVID-19, за добу - 829.