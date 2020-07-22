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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
09:42 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: pixabay.com
За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві, а також Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60 та Харківській області - 57", - сказав Максим Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні виявлено 60995 випадків коронавірусу: нових за добу - 829, одужало - 33172 особи (+973 за добу), померло - 1534 особи (+16 за добу), підозри на хворобу отримали 111114 осіб (+1160 за добу).

Загалом випадки коронавірусу виявлено у таких регіонах:

Вінницька область — 2 364 (+34);

Волинська область — 3 359 (+41);

Дніпропетровська область — 1 260 (+36);

Донецька область — 813 (+16);

Житомирська область — 1 634 (+25);

Закарпатська область — 4 578 (+60);

Запорізька область — 691 (+9);

Івано-Франківська область — 3 689 (+78);

Кіровоградська область — 688 (+2);

м. Київ — 7 166 (+132);

Київська область — 3 359 (+27);

Львівська область — 8 353 (+124);

Луганська область — 110 (0);

Миколаївська область — 527 (+3);

Одеська область — 2 660 (+22);

Полтавська область — 360 (+4);

Рівненська область — 5 232 (+49);

Сумська область — 383 (+12);

Тернопільська область — 2 508 (+42);

Харківська область — 3 139 (+57);

Херсонська область — 217 (+1);

Хмельницька область — 994 (+3);

Чернівецька область — 5 404 (+41);

Черкаська область — 853 (+6);

Чернігівська область — 654 (+5).

На Львівщині за добу виявили 124 випадків Covid-19

Нагадаємо, в Україні вже майже 61 тис. випадків COVID-19, за добу - 829.

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Все по темі:

Максим Степанов, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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