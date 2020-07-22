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Пострілом із безпілотника окупанти поранили двох українських військових

Пострілом із безпілотника окупанти поранили двох українських військових
13:40 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Осколкові поранення на Донбасі отримали двоє українських військових. Причиною стало скинення окупантами із безпілотника гранатометний постріл ВОГ-25.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Сьогодні, 22 липня, збройні формування РФ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти оборонців населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бійців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

«Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомлялося, раніше в середу в Міноборони поінформували, що російські окупаційні війська від початку доби 22 липня шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, застосувавши важке озброєння та скинувши з безпілотника осколковий боєприпас ВОГ-25. Даних про втрати серед українських військових не було на той час.

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Донбас, ООС, Поранення.

Автор:

Телеграф
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