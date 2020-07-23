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На Донбасі планують відкрити два нових КПВВ

На Донбасі планують відкрити два нових КПВВ
14:20 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау повідомила, що планується відкриття двох нових КПВВ на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

"Учасники Робочої групи підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в н. п. Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року. Вітаючи це, я закликаю сторони не зволікати з початком будівельно-монтажних робіт, щоб вони могли бути завершені до настання холодної пори року", - сказала посол.

Грау також повідомила, що після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня було досягнуто домовленості щодо додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню, мета яких забезпечити дотримання всеосяжного, сталого і безстрокового перемир'я.

Робоча група з гуманітарних питань домовилася про подальший обмін інформацією про утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, йдеться у повідомленні ОБСЄ.

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"Я закликаю сторони, виконуючи взяті на себе зобов'язання, виявити добру волю і досягнути якнайшвидшої згоди про новий етап взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, якого давно чекають як самі утримувані, так і їх сім'ї, рідні та близькі", - зазначила представник ОБСЄ.

Також в економічній підгрупі обговорювалися проблеми екології в ОРДЛО і поточні питання водопостачання через лінію дотику.

Учасники засідання політичної робочої групи обговорювали юридичні передумови забезпечення особливого статусу ОРДЛО після проведення місцевих виборів, як передбачено Мінськими угодами.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ в середу досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

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Донбас, КПВВ, ОБСЄ.

Автор:

Телеграф
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