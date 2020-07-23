У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники начальника карного розшуку

У Полтаві проводять спецоперацію із затримання викрадача, який захопив заручника і загрожує поліцейським гранатою. Про це повідомляє обласний відділ комунікації поліції.

Зловмисник вже відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника управління карного розшуку Головного управління Нацполіціі в Полтавській області, зажадав машину і поїхав на ній в сторону виїзду з міста.

У департаменті кримінального розшуку Нацполіціі повідомили, що в четвер вранці на вул. Остапа Вишні у будівлі адміністративного суду під час затримання викрадач дістав гранату РГД-5 і пригрозив підірвати її. Ситуація ускладнювалася тим, що він захопив в заручники співробітника карного розшуку.

Там відзначили, що після переговорів він обміняв утримуваного поліцейського на начальника УГРО ГУНП в Полтавській області Віталія Шияна і разом з ним намагається виїхати з міста на машині, яку йому надали відповідно до його вимог.

Операція триває на цей час.