Суд пішов до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу луцькому терористу

Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, який розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, видалився до нарадчої кімнати.

“Суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішення”, — сказав суддя.

Додамо, що до підозрюваного просять застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку, повідомили про підозру.

Як повідомлялося, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Також правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.