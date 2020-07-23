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До пошуків полтавського терориста залучили Нацгвардію та повітряні сили

До пошуків полтавського терориста залучили Нацгвардію та повітряні сили
19:11 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф УНИАН
До пошуків Романа Скрипника, який раніше захопив у заручники поліцейського в Полтаві, залучили бійців Нацгвардії та засоби повітряної підтримки. Про це повідомив прес-офіцер Головного управління Національної поліції в Полтавській області Роман Гришин.

Полковник поліції Віталій Шиян також бере участь у пошуку зловмисника, який раніше його утримував у заручниках.

За його словами, до пошуку чоловіка, який звільнив заручника і втік у лісосмугу, залучені не лише поліцейські, але й нацгвардійці, кінологи з собаками та фахівці з квадрокоптерами.

Крім того, вирішується питання про залучення вертольотів.

Гришин зазначив, що полковник поліції Віталій Шиян також бере участь у пошуку чоловіка, який раніше його утримував у заручниках.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області, відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зберігання зловмисником боєприпасів без передбаченого законом дозволу, а також посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх як заручників (ч. 1 ст. 263, ст . 348, ст. 349 КК України).

Штаб із пошуку чоловіка розгорнуто в селі Великий Байрак Миргородського району. В його складі - працівники прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ.

У Полтаві чоловік з гранатою захопив у заручники начальника карного розшуку

Як повідомлялося, сьогодні в Полтаві 32-річний раніше судимий Роман Скрипник, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому на його вимогу автомобілі.

У дію було введено поліцейську спеціальну операцію «Грім».

Зловмисник озвучив свої вимоги. Зокрема, він хотів уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення автомобіля та взяття заручника) та втекти.

Пізніше чоловік відпустив поліцейського і, залишивши автомобіль, втік у лісопосадку.

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Полтава.

Автор:

Телеграф
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