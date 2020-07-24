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Із заборонених мінометів Під Новотошківським окупанти обстріляли позиції ЗСУ

Із заборонених мінометів Під Новотошківським окупанти обстріляли позиції ЗСУ
07:12 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
За минулу добу окуапанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат за поточну добу на Передовій немає.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Окупанти застосували при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння. Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Із підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Новотошківського російсько-окупаційні війська використали проти українських захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів. А поблизу Причепилівки та Оріхового ворог вів вогонь по українських опорних пунктах із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби та змусили противника згорнути свою злочинну активність. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції Об'єднаних сил біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Армия, ООС, Бойовики, Обстріл.

Автор:

Телеграф
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