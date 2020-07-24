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Спалах коронавірусу в курортній Рибаківці: виявили 15 хворих (Відео)

Спалах коронавірусу в курортній Рибаківці: виявили 15 хворих (Відео)
11:13 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
Ситуація з захворюванням на коронавірус у курортному селищі Рибаківка Березанського району Миколаївщини повністю контрольована і не несе загрози відпочивальникам.

У цьому запевнив головний лікар Центру медико-санітарної допомоги Коблево Віктор Чернега.

«На сьогодні у нас офіційно підтверджено 15 випадків захворювання на COVID-19. З них четверо приїжджих та 11 мешканців нашого селища. В обласній інфекційній лікарні перебуває четверо людей, їх стан середньої важкості, всі інші – на самоізоляції, хворіють у легкій або безсимптомній формі», - повідомив Чернега.

Він також зазначив, що наразі повністю проведено обстеження контактних осіб, таких було 53. З них позитивний тест отримали 6. Звідси і цифра - 15 хворих, спочатку таких було лише 9.

«Всі хворі взяті під посилений контроль, небезпеки захворіти, якщо ви дотримуєтеся правил карантину, немає», - запевнив головлікар.

У свою чергу, староста села Рибаківка Олександр Антоненко стверджує, що місцева влада та підприємці роблять все необхідне, щоб дотримуватися карантинних норм та правил безпеки.

Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в Рибаківці зафіксовано спалах коронавірусу і відпочивальникам варто відмовитися від поїздки туди.

Станом на 23 липня в Миколаївській області всього зареєстровано 534 підтверджених випадків COVID-19, з них працівників закладів охорони здоров’я – 76. Померли 12 людей.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу – 972 нових. Одужали загалом 34 886 людей, а 1571 – помер.

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Все по темі:

Карантин, Коронавірус, Миколаївщина.

Автор:

Телеграф
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