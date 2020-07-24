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Джапарова: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ не публічний

Джапарова: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ не публічний
11:47 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Український уряд підготував Стратегію деокупацію Криму, проте документ не є публічним на даний момент.

Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова в програмі «На самом деле: Крым» в ефірі телеканалу «ДОМ».

«Стратегічно ми розробили документ «Стратегія деокупацію Криму», він не є публічним на даний момент, оскільки ми вважаємо, що в таких питаннях мають бути документи більш широкого масштабу. І це лише тільки частина великої стратегії деокупацію. І ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її представити», - сказала Джапарова

Вона також повідомила про плани українського МЗС створити міжнародний комунікаційний майданчик з питань Криму. За словами заступника міністра, реакція світової спільноти на проблеми Криму є несистемною і нерегулярною, чим і користується Росія, намагаючись примирити весь світ з окупацією Кримського півострова.

«Якщо говорити про наші зусилля, вони будуть спрямовані на створення формалізованого майданчика, присвяченого Криму, адже на це є дуже великий запит. Коли ми говоримо про Донбас, у нас так чи інакше є різні форми комунікації, дискусії про майбутнє Донбасу. Це і «Нормандія», це і «Мінський формат», тобто у нас є трек міжнародної уваги до цього питання. Однак, коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти - вона досить фрагментарна і спорадична. Щось відбувається, тоді є якась заява, реакція. Ми ж розуміємо, що найголовнішим завданням у питаннях Криму сьогодні є публічність. Тому що Російська Федерація докладає величезних зусиль, щоб примирити з окупацією і статус-кво всю світову спільноту», - відзначила заступник міністра.

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За її словами, росіяни «використовують абсолютно різні форми (когнітивні, гібридні) цього примирення світової спільноти. І власне, цього меседжу, який, по суті, є порожнім, що було волевиявлення народу, і Крим - наш», пояснила заступник міністра.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розробляє стратегію деокупацію Криму.

Водночас, за словами постійного представника Президента в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича, на базі Мінреінтеграціі України працює робоча група з розробки стратегії деокупацію і реінтеграції Криму, однак частина цього документа буде непублічною.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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Все по темі:

МЗС, Крим, Деокупация, Джапарова.

Автор:

Телеграф
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