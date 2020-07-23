Сьогодні в окупованому Криму "судитимуть" Джемілєва і Чубарова

В окупованому Криму проходять водночас два процеси щодо лідерів кримських татар - Мустафи Джемілєва і Рефата Чубарова.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"Сьогодні в окупованому Криму проходить відразу два суди - щодо національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", - написав Полозов.

Він нагадав, що минулого тижня так званий Верховний суд Криму незаконно відмовив йому в допуску до здійснення захисту Чубарова.

"Тому, доки ми проходимо процедуру оскарження цього рішення, захист у цій справі здійснює адвокат, призначений державою", - повідомив адвокат.

Що стосується справи щодо Джемілєва, то перше засідання по суті проходить в міському "суді" Армянська.

Полозов зазначив, що обидва процеси проходять «в поспіху», через що російська влада робить багато порушень.

"Щільно йдуть процеси, поспішає російська влада. І в цьому поспіху роблять багато усіляких порушень, які ретельно фіксуються і будуть використані проти них в подальшому. Перемога однак буде за нами", - переконаний Полозов.

Як повідомлялося, 23 березня цього року стало відомо, що в Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу "Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством".

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів закликав "до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" і деокупації Криму.

Голова Меджлісу пов'язує порушення "справи" проти нього з планами кримських татар щодо організації акції "Марш гідності", під час якої активісти мали намір пройти до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції - 3 травня - була перенесена у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та карантином в Україні.

17 липня у "Верховному суді Криму" на попередньому слуханні у справі, сфабрикованій проти Чубарова, адвокату Миколі Полозову відмовили в допуску як захисника. Полозов оскаржив незаконну відмову "судді" Віктора Васильєва в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції РФ, що знаходиться в м. Сочі.

13 квітня 2020 року слідкомом були висунуті обвинувачення і проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. За словами Полозова, у "справі Джемілєва" наразі використовують матеріали справи, що стосується його сина Хайсера. Обвинувачення висунуто за трьома статтями російського Кримінального кодексу. 27 травня так званий Слідчий комітет РФ в Криму і Севастополі завершив розслідування "справи Джемілєва".

Сам Джемілєв вважає, що цю кримінальну справу Росія використовує для подальшого витіснення кримських татар з півострова.