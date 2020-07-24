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МОЗ: Шість областей не готові до послаблення карантину

МОЗ: Шість областей не готові до послаблення карантину
12:44 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Станом на 24 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Статистика щодо поширення коронавірусу в регіонах

Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

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Як повідомлялося, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.

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МОЗ, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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