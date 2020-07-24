МОЗ: Шість областей не готові до послаблення карантину

Станом на 24 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Як повідомлялося, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.