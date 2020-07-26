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Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню

Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню
07:31 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Українські військові почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, контроль над виконанням домовленостей здійснюватимуть українські військові з досвідом миротворчих місій. Про це повідомили в штабі ООС.

"Підрозділи зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке починає діяти з 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбуці в суботу ввечері.

В інформації наголошується, що додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на виконання досягнутих домовленостей впроваджуються на місцях. Зокрема, починаючи з 00.01 27 липня, на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають великий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі в миротворчих місіях під егідою ООН.

"За масштабом, подібних заходів не було за весь період проведення операції", - зазначили в штабі.

У штабі акцентували увагу на тому, що такий крок дозволить "не відволікати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН".

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"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть статися різні провокаційні дії противника з метою зірвати перемир'я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню з понад шести років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів тільки певний час, після чого, зривалися з вини збройних формувань РФ", - додали в штабі.

Крім того, з метою об'єктивного інформування українського суспільства і світової спільноти про поточну ситуацію в Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп українських і закордонних ЗМІ. Також штаб ООС відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого представника.

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Донбас, Припинення вогню.

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Телеграф
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