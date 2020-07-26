Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню

Українські військові почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, контроль над виконанням домовленостей здійснюватимуть українські військові з досвідом миротворчих місій. Про це повідомили в штабі ООС.

"Підрозділи зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке починає діяти з 27 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбуці в суботу ввечері.

В інформації наголошується, що додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на виконання досягнутих домовленостей впроваджуються на місцях. Зокрема, починаючи з 00.01 27 липня, на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають великий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі в миротворчих місіях під егідою ООН.

"За масштабом, подібних заходів не було за весь період проведення операції", - зазначили в штабі.

У штабі акцентували увагу на тому, що такий крок дозволить "не відволікати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН".

"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть статися різні провокаційні дії противника з метою зірвати перемир'я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню з понад шести років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів тільки певний час, після чого, зривалися з вини збройних формувань РФ", - додали в штабі.

Крім того, з метою об'єктивного інформування українського суспільства і світової спільноти про поточну ситуацію в Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп українських і закордонних ЗМІ. Також штаб ООС відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого представника.