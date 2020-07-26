Біля Водяного окупанти скинули ВОГ-17 із безпілотника

Окупанти від початку доби 26 липня чотири рази порушили тишу. Російські військові гатили по позиціях підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник пресслужби Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає», - сказав речник Міноборони.

Зокрема, в ранкову пору противник обстріляв позиції українських військових біля Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Водяного та Широкиного.

«Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17», - зазначив Шаравара.

Він наголосив, що у деяких випадках українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, 25 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Разом з тим відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня, на Донбасі з 00.00 годин 27 липня має розпочатися повне припинення вогню.