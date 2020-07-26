Скачать
Понеділок, 27.07.2020
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
У Сіетлі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією
У Сіетлі відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією
Лестер і Тоттенгем вийшли до Ліги Європи
Лестер і Тоттенгем вийшли до Ліги Європи
Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику
Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику

Біля Водяного окупанти скинули ВОГ-17 із безпілотника

Біля Водяного окупанти скинули ВОГ-17 із безпілотника
13:10 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Окупанти від початку доби 26 липня чотири рази порушили тишу. Російські військові гатили по позиціях підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник пресслужби Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає», - сказав речник Міноборони.

Зокрема, в ранкову пору противник обстріляв позиції українських військових біля Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Водяного та Широкиного.

«Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17», - зазначив Шаравара.

Українських військових відрядили на Донбас, щоб додатково контролювати припинення вогню

Він наголосив, що у деяких випадках українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, 25 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Разом з тим відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня, на Донбасі з 00.00 годин 27 липня має розпочатися повне припинення вогню.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Україна, Київ, Коронавірус, Спалах.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
02 Катерина Кухар показала мініатюрну фігуру у купальнику
03 У Telegram з'явилась функція відеодзвінків
04 Померла зірка "Віднесених вітром" Олівія де Гевілленд
05 Проблема з танкером Delfi визнана надзвичайною ситуацією
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Байден лідирує у трьох штатах, які колись підтримали Трампа
Байден лідирує у трьох штатах, які колись підтримали Трампа
У Білорусі за добу виявлено 130 випадків Covid-19, чотири пацієнти померли
У Білорусі за добу виявлено 130 випадків Covid-19, чотири пацієнти померли
У В’єтнамі автобус перекинувся у кювет, 15 осіб загинуло
У В’єтнамі автобус перекинувся у кювет, 15 осіб загинуло
Блогер Анастасія Івлєєва та її чоловік репер Елджей захворіли на COVID-19
Блогер Анастасія Івлєєва та її чоловік репер Елджей захворіли на COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся