Біля Водяного окупанти скинули ВОГ-17 із безпілотника

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає», - сказав речник Міноборони.
Зокрема, в ранкову пору противник обстріляв позиції українських військових біля Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Водяного та Широкиного.
«Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17», - зазначив Шаравара.
Він наголосив, що у деяких випадках українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.
Як повідомлялося, 25 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
Разом з тим відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня, на Донбасі з 00.00 годин 27 липня має розпочатися повне припинення вогню.