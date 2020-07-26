В одному з київських гуртожитків виявили спалах коронавірусу

У гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. Про це з посиланням на виконувача обов'язків директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергія Чумака повідомляє пресслужба КМДА.

За його словами, в одному з гуртожитків підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

«Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР», - уточнив Чумак.

Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

«У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих», - підкреслив Чумак.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 920 нових випадків, в тому числі у Києві – 95.