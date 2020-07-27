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ООС прозвітувало про перемир'я на Донбасі

ООС прозвітувало про перемир'я на Донбасі
09:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
У штабі ООС на Донбасі повідомили про дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомили на сторінці штабу у Facebook.

"Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та набрали чинності з 00.00 годин 27 липня 2020 року.

Нагадаємо, 27 липня, о 00:01 на лінії розмежування на Донбасі розпочався режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Зазначається, що українські військові заявляють, що готові дати відсіч у разі, якщо підтримувані Росією бойовики знову розпочнуть обстріли.

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

У неділю, 26 липня, за кілька годин до оголошеного перемир'я відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. 

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Все по темі:

Ситуація на Донбасі, Перемир'я на Донбасі, Режим припинення вогню на Донбасі.

Автор:

Телеграф
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