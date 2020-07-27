Погода в Дніпрі: у місті буде хмарно до вечора

У понеділок, 27 липня, зранку до самого вечора небо Дніпра буде приховано за хмарами. Опадів синоптики не прогнозують.

Вологість повітря - 44-48% вночі, 25-46% протягом дня і 31-49% - ввечері. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Напрохолодніше буде рано-вранці - о 6:00 термометри покажуть +21 градус тепла. Ближче до полудня температура підніметься до 31 градуса вище нуля, а о 15:00 - до 32 градусів тепла. До вечора незначно стане прохолодніше - о 21:00 стовпчики термометрів опустяться до 22 градусів зі знаком «плюс».

Схід сонця можна очікувати о 5:07, а захід - о 20:25. Цікаво, що найвищу температуру в цей день зафіксували в 1909 році: тоді стовпчики термометрів піднялися до позначки 36,4 градуса. Найхолодніше було в 1985-му - 9,3 градуса вище нуля.

27 липня вшановується пам'ять преподобного Стефана Махрищського, чудотворця. З цього дня починається спад літа, який триватиме до 26 серпня. У цей час листя на деревах починають набувати осіннього забарвлення. У ті часи помічали що, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.