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В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова

В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова
11:51 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного сина Руслана Сулейманова, хлопчика шукали дві доби.

В окупованому Росією Криму виявили тіло трирічного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Про це повідомляє МНС РФ і кримська журналістка Ліля Буджурова в Facebook.

"У будинку, де пропав хлопчик, щось відбувається. Туди приїхала машина, щоб викачати зливну яму. Почулися якісь крики, і відразу всіх попросили відійти. Місце обнесли сигнальною стрічкою", - написала Буджурова в соцмережі, а через 10 хвилин уточнила, що хлопчика знайшли мертвим.

"Пошукові роботи в селі Строганівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії", - заявили в МНС РФ.

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РосЗМІ повідомляють, що ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.

  • 27 березня 2019 року в ході проведення наймасовіших обшуків в Криму у справі "Хізб ут-Тахрір" (ісламської організації, легально чинної в Україні, але забороненої в РФ як "екстремістської") були затримані 20 осіб, в тому числі Руслан Сулейманов.
  • Міжнародна правозахисна організація Freedom House внесла його до списку політв'язнів.
  • 24 липня повідомлялося, що в окупованому Криму зник Муса Сулейманов.
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Смерть, Руслан Сулейманов, Крим.

Автор:

Телеграф
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