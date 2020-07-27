В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова

В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного сина Руслана Сулейманова, хлопчика шукали дві доби.

В окупованому Росією Криму виявили тіло трирічного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Про це повідомляє МНС РФ і кримська журналістка Ліля Буджурова в Facebook.

"У будинку, де пропав хлопчик, щось відбувається. Туди приїхала машина, щоб викачати зливну яму. Почулися якісь крики, і відразу всіх попросили відійти. Місце обнесли сигнальною стрічкою", - написала Буджурова в соцмережі, а через 10 хвилин уточнила, що хлопчика знайшли мертвим.

"Пошукові роботи в селі Строганівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії", - заявили в МНС РФ.

РосЗМІ повідомляють, що ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.