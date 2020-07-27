На Закарпатті зливи призвели до нових підтоплень

27 липня внаслідок проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівнів води в гірських потічках та річках. Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення із 36 дворогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м ґрунтової дороги.

На даний час наслідки негоди уточнюються.

Зранку понеділка для заходу, півдня України та Житомирської області оприлюднили попередження про погіршення погодних умов 27 липня - зокрема, через грози та сильні дощі.

27 липня вдень у західних, Житомирській областях та у південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі. 28 липня у південно-східній частині грози (I рівень небезпечності, жовтий). 27-28 липня у східних, центральних, більшості південних, Сумській та Хмельницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомлялось, у вівторок, 21 липня, на Київ обрушилася негода. За годину місто залило дощем і побило градом. Особливо дісталося центральним районам.