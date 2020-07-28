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Вівторок, 28.07.2020
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Дев'ять областей не готові до послаблення карантину

Дев'ять областей не готові до послаблення карантину
15:03 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Станом 28 липня дев'ять регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Таблиця про епідеміологічну ситуацію в регіонах

Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

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Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомлялося, станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджені 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.

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МОЗ, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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