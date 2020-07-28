Прогноз погоди в Луганську на 29 липня

У Луганську завтра, 29 липня вночі дощ, вдень без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря: вночі +15 + 20ºС, вдень +30 + 35ºС. Вітер південно-східний 5-10 м / сек.

Висока пожежна небезпека.

За даними сайту Sinoptik за останні 130 років:

максимальна температура в цей день була + 37,9ºС в 1996 році

мінімальна +8,8 ºС в 1990 році.

Народний календар: 29, липня відзначається день священномученика Афіногена, єпископа Підахвійского. З цього дня холоднішали ночі, спека йшла на спад. У колишні часи помітили, якщо верес зацвів, значить липень вже поступається місцем серпня. Також народ примітив, що на Афіногена пташки замислюються (замовкають).