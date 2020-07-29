У Києві коронавірус виявили ще у 132 осіб, двоє померли

У столиці вже 7932 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу - 132 нових випадки. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще в 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус, двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли, за його словами, 54 жінки віком від 22 до 77 років та 6 дівчаток – від 5 до 17 років, 66 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв та шестеро хлопчиків від одного року до 17. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Дарницькому – 19 та в Солом'янському районі – 16 випадків.

"За минулу добу одужали 47 людей. Всього коронавірус подолали 2877 мешканців Києва", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.