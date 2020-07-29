Скачать
Середа, 29.07.2020
Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
Разумков сподівається, що компенсацію за зруйноване на Донбасі житло впишуть у бюджет-2021
Берлін починає тестувати на Covid-19 мандрівників в аеропортах
Берлін починає тестувати на Covid-19 мандрівників в аеропортах
Малиновського визнали одним із кращих гравців матчу в Пармі
Малиновського визнали одним із кращих гравців матчу в Пармі
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків
Біологи відкрили новий метод відновлення волосся у чоловіків

У Києві коронавірус виявили ще у 132 осіб, двоє померли

У Києві коронавірус виявили ще у 132 осіб, двоє померли
12:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У столиці вже 7932 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, за добу - 132 нових випадки. Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще в 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус, двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли, за його словами, 54 жінки віком від 22 до 77 років та 6 дівчаток – від 5 до 17 років, 66 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв та шестеро хлопчиків від одного року до 17. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Дарницькому – 19 та в Солом'янському районі – 16 випадків.

Дев'ять областей не готові до послаблення карантину

"За минулу добу одужали 47 людей. Всього коронавірус подолали 2877 мешканців Києва", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виталий Кличко, Київ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фонд соцстраху виплатив двом сім'ям померлих від COVID-19 медиків по 210 тис. грн
02 Лукашенко заявив, що перехворів коронавірусом
03 Від Росії вимагають не зносити храм ПЦУ в окупованому Криму
04 Прогноз погоди в Луганську на 29 липня
05 Українці можуть відпочивати у 5 країнах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Фінляндія підозрює Росію у порушенні повітряного простору
Фінляндія підозрює Росію у порушенні повітряного простору
З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам
З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам
ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня
ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня
Кеті Перрі відклала вихід нового альбому &quot;Smile&quot;
Кеті Перрі відклала вихід нового альбому "Smile"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся