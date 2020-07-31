У штабі ООС розповіли про ситуацію на лінії розмежування станом на ранок

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що у смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Так, протягом 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили, завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців", - йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил не залишають жителів прифронтових населених пунктів сам на сам із своїми проблемами: "постійно беруть участь в житті цих населених пунктів та допомагають їхнім мешканцям". Так, повідомляється, що минулої доби військовослужбовці взяли активну участь в організації та проведенні урочистостей до Дня визволення Авдіївки від окупантів. Щодо мешканців Водяного та Пісків - повідомляється, що військові забезпечили їх питною водою, з якою у них постійні проблеми.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додається у повідомленні.

"А на ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають", резюмували військовослужбовці.