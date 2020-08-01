Одеський блогер Домбровський у суді лезом порізав собі шию

У п'ятницю, 31 липня, в Одесі Приморський райсуд відправив у СІЗО на два місяці без права застави блогера Стаса Домбровського. Після оголошення рішення блогер полоснув себе по горлу лезом. Про це пише Оdessa.online.

За даними видання, йому на місці надали медичну допомогу і госпіталізували.

Сам Домбровський стверджує, що справу сфабриковано, а він кілька днів тому заступився за друга, на якого напали близько десяти осіб. Його підозрюють в хуліганстві (ч.2 ст. 296 КК України).

До речі, раніше в Мережі з'явилося відео бійки, в якій був зображений чоловік, схожий на Стаса Домбровського. Ролик опублікував Telegram-канал Xydessa.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Напередодні суду блогер в Facebook попросив про допомогу одеситів: прийти до будівлі суду і підтримати його. Він також нагадав, що є багатодітним батьком, уточнивши, що нічого протизаконного не робив. Також він упевнений, що насправді справа проти нього було відкрито через відеоролик про президента Володимира Зеленського, в якому він різко критикує його політику.

Як пише Telegram-канал PavlovskyNews, Домбровський, що лежить на медкушетці з порезаним горлом закликав "змітати владу" і "розстріляти Зеленського".

Нагадаємо, після візиту президента в Золоте до противників відведення військ депутат Софія Федина з волонтером Марусею Звіробій жорстко висловилися про Зеленського. Нардеп, зокрема, говорила про те, що президент може загинути на Донбасі. "Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там люди пережили страшні звірства, і кожен день повинні захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством", - сказала вона.

У жовтні 2019 року ГПУ відкрила справу через висловлювання Звіробій і Федини. У травні 2020 року суд зняв з Марусі Звіробій всі процесуальні зобов'язання