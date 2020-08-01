У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Львівській області та Івано-Франківській. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за останню добу - 1172, загалом одужало від хвороби - 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби - 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали - 124076 осіб (+1586 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 2766 (+30);

Волинська область — 3828 (+45);

Дніпропетровська область — 1413 (+11);

Донецька область — 889 (+8);

Житомирська область — 1896 (+46);

Закарпатська область — 5210 (+64);

Запорізька область — 800 (+10);

Івано-Франківська область — 4680 (+123);

Кіровоградська область — 704 (+1);

м. Київ — 8342 (+101);

Київська область — 3787 (+71);

Львівська область — 9671 (+145);

Луганська область — 127 (+1);

Миколаївська область — 602 (+12);

Одеська область — 3315 (+101);

Полтавська область — 446 (+6);

Рівненська область — 6111 (+87);

Сумська область — 509 (+24);

Тернопільська область — 3035 (+59);

Харківська область — 3786 (+75);

Херсонська область — 227 (0);

Хмельницька область — 1163 (+25);

Чернівецька область — 5964 (+89);

Черкаська область — 942 (+18);

Чернігівська область — 843 (+20).

Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.