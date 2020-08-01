У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за останню добу - 1172, загалом одужало від хвороби - 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби - 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали - 124076 осіб (+1586 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2766 (+30);
- Волинська область — 3828 (+45);
- Дніпропетровська область — 1413 (+11);
- Донецька область — 889 (+8);
- Житомирська область — 1896 (+46);
- Закарпатська область — 5210 (+64);
- Запорізька область — 800 (+10);
- Івано-Франківська область — 4680 (+123);
- Кіровоградська область — 704 (+1);
- м. Київ — 8342 (+101);
- Київська область — 3787 (+71);
- Львівська область — 9671 (+145);
- Луганська область — 127 (+1);
- Миколаївська область — 602 (+12);
- Одеська область — 3315 (+101);
- Полтавська область — 446 (+6);
- Рівненська область — 6111 (+87);
- Сумська область — 509 (+24);
- Тернопільська область — 3035 (+59);
- Харківська область — 3786 (+75);
- Херсонська область — 227 (0);
- Хмельницька область — 1163 (+25);
- Чернівецька область — 5964 (+89);
- Черкаська область — 942 (+18);
- Чернігівська область — 843 (+20).
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.