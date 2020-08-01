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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
10:41 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Львівській області та Івано-Франківській. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за останню добу - 1172, загалом одужало від хвороби - 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби - 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали - 124076 осіб (+1586 за добу).

Загалом випадки виявлено:

  • Вінницька область — 2766 (+30);
  • Волинська область — 3828 (+45);
  • Дніпропетровська область — 1413 (+11);
  • Донецька область — 889 (+8);
  • Житомирська область — 1896 (+46);
  • Закарпатська область — 5210 (+64);
  • Запорізька область — 800 (+10);
  • Івано-Франківська область — 4680 (+123);
  • Кіровоградська область — 704 (+1);
  • м. Київ — 8342 (+101);
  • Київська область — 3787 (+71);
  • Львівська область — 9671 (+145);
  • Луганська область — 127 (+1);
  • Миколаївська область — 602 (+12);
  • Одеська область — 3315 (+101);
  • Полтавська область — 446 (+6);
  • Рівненська область — 6111 (+87);
  • Сумська область — 509 (+24);
  • Тернопільська область — 3035 (+59);
  • Харківська область — 3786 (+75);
  • Херсонська область — 227 (0);
  • Хмельницька область — 1163 (+25);
  • Чернівецька область — 5964 (+89);
  • Черкаська область — 942 (+18);
  • Чернігівська область — 843 (+20).

Найкритичніша ситуація з COVID-19 в Україні очікується у жовтні

Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Максим Степанов, Київ, Львів, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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