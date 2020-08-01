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Ліквідація "полтавського терориста": ДБР розпочало досудове розслідування

Ліквідація "полтавського терориста": ДБР розпочало досудове розслідування
12:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Слідчі Державного бюро розслідувань у Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом смерті 32-річного чоловіка під час затримання його співробітниками поліції. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 32-річному громадянину під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції у Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень. Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила про ліквідацію "полтавського терориста" під час спецоперації.

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Раніше, 29 липня, Геращенко допускав, що "полтавський терорист", ймовірно, міг накласти на себе руки.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

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Все по темі:

Ликвидация, ДБР, Терористи, Рослідування.

Автор:

Телеграф
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