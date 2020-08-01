У Закарпатській області четверо підлітків побили 12-річну дівчинку

"Учора, 31 липня, співробітникам Виноградівського відділення поліції надійшла заява від жительки райцентру. Жінка повідомила, що четверо підлітків побили її доньку. За фактом нанесення малолітній тілесних ушкоджень дізнавачі відділення розпочали досудове розслідування", - йдеться в повідомленні на сторінці в Фейсбук у суботу.
Так, відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за кваліфікацією ст.125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).
Наразі постраждалу направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
"Особи кривдників уже встановлені. Це дві чотирнадцятирічні дівчинки і двоє 15-річних хлопців. Їх у присутності батьків опитують поліцейські", - йдеться повідомленні.
Поліція з'ясовує всі обставини інциденту і встановлює причини вчинку підлітків. У справі триває досудове розслідування.