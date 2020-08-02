З початку доби на Донбасі - "тиша"

Від початку доби 2 серпня порушень режиму тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, у неділю, 2 серпня, станом на 12.00 порушень режиму перемир’я з боку бойовиків не зафіксовано. Втрат у лавах українських військ немає.

Бойові підрозділи Збройних Сил України та інших силових структур, задіяних в операції, продовжують виконувати взяті зобов’язання щодо дотримання режиму тиші, при цьому повністю контролюючи ситуацію та перебуваючи в готовності до миттєвого реагування на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також українські захисники здійснюють очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Ця робота ведеться у тісній співпраці з місцевими органами влади та відповідно до звернень мешканців прифронтових територій Донецької та Луганської областей. Як інформує штаб операції, лише за минулу добу підрозділи ДСНС розмінували більше 4 гектарів територій, знешкодивши при цьому 113 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 1 серпня у смузі дій оперативно-тактичного угруповання Схід, поблизу с. Піски наші військовослужбовці спостерігали кілька поодиноких пострілів зі стрілецької зброї, здійснених окупантами.

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Проте окупанти продовжують порушувати режим тиші з провокативною метою.