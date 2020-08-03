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Понеділок, 03.08.2020
Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано
Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано
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Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано

Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано
10:02 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Через карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, на Донбасі заблоковано доступ людей до пенсій. Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch.

"Україна скасувала обмежувальні заходи для жителів тимчасово-окупованих територій на Сході, що значною мірою заважало їм отримати доступ до пенсій та штовхало їх далі до бідності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження призводять до труднощів, зокрема, пенсіонерам потрібно перетинати блокпости кожні 60 днів, щоб забрати пенсії.

"Обмеження, пов’язані з пандемією, зробили ситуацію гіршою, майже повністю відрізавши доступ до пенсій…Скасування обмежень на поїздки, сподіваємось, допоможе пенсіонерам трохи полегшити життя, але пандемія повинна підштовхнути український уряд до термінового пошуку постійних рішень, щоб пенсіонери могли отримати пенсію легше", - додали у повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомили в уряді, 272 тисячі пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, чекають відкриття КПВВ для отримання пенсій.

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Все по темі:

Карантин, Донбас, Коронавірус, Пенсії.

Автор:

Телеграф
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