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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
09:54 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Львівській області – 138, в Івано-Франківській області – 119 та у місті Києві – 102", — зазначив Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього за час пандемії в Україні зафіксовано 73158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових - 990 випадків, одужало - 39876 осіб (+333 за добу), померло - 1738 осіб (+13 за добу), підозри на хворобу отримали - 126311 осіб (+1072 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 2815 (+25);

Волинська область — 3949 (+61);

Дніпропетровська область — 1438 (+17);

Донецька область — 898 (0);

Житомирська область — 1948 (+27);

Закарпатська область — 5318 (+51);

Запорізька область — 846 (+23);

Івано-Франківська область — 4914 (+119);

Кіровоградська область — 711 (+1);

м. Київ — 8554 (+102);

Київська область — 3845 (+22);

Львівська область — 9921 (+138);

Луганська область — 128 (0);

Миколаївська область — 642 (+21);

Одеська область — 3482 (+68);

Полтавська область — 459 (0);

Рівненська область — 6270 (+75);

Сумська область — 541 (+12);

Тернопільська область — 3113 (+27);

Харківська область — 3950 (+88);

Херсонська область — 230 (0);

Хмельницька область — 1189 (+9);

Чернівецька область — 6143 (+82);

Черкаська область — 954 (+5);

Чернігівська область — 900 (+17).

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівника.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Київ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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