У Львові не вводитимуть нові карантинні обмеження попри "помаранчевий" рівень небезпеки

Так, помаранчевий рівень епідеміологічної безпеки означає, що у місті не мали б працювати спортзали та хостели, проте під час засідання міська комісія ТЕБ і НС у Львові адаптувала рішення уряду.
"Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил. Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців", - написав Садовий.
Він також додав, що тим, хто "дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань".
Поміж тим, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що рішенням комісії було прийнято посилити обстеження закладів декількох напрямків — це ринки, торгові центри, спортивні заклади, а також заклади громадського харчування на дотримання маскового режиму, дезінфекції, дистанції, метражу. Такі перевірки будуть тривати до 8 серпня
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 146.