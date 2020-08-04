"Київського терориста" судитимуть без журналістів

Так званого "київського терориста" - громадянина Узбекистану, який вчора погрожував підірвати столичний бізнес-центр, судитимуть без присутності ЗМІ.

Так, о 15:30 у Печерському райсуді Києва обиратимуть запобіжний захід терористу, який 3 серпня захопив відділення банку у БЦ "Леонардо". Проте журналістів на судове засідання не допустять.

У зв’язку з виявленням коронавірусу у працівників суду, згідно з наказом голови суду, допуск осіб, які не є учасниками судового процесу є обмеженим до 10 серпня включно.

Нагадаємо, "київському терористу" повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.

Як повідомлялося раніше, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожував підірвати бомбу. Він тримав у заручниках одну особу.

Чоловік вимагав виходу у прямий ефір. Також він заявляв, що до його ноги прив’язаний трос, який з’єднував його з детонатором. І якщо його вб’ють, детонує вибухівка в його рюкзаку.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожував вибухом, є громадянином Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович.

У Києві була введена спецоперація, якою керувала СБУ. Зрештою чоловіка захопили живим, вибуху не сталося.

За фактом теракту відкрито кримінальне провадження.