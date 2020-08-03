На Закарпатті п’яний водій "ВАЗу" влетів у вантажівку, одна людина загинула

На Закарпатті цієї ночі п'яний водій легковика влетів у вантажівку, одна людина загинула, троє травмовані. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Закарпатській області.

"У селі Страбичово Мукачівського району зіткнулися автомобіль "ВАЗ-2115" та вантажний автомобіль Iveco. Внаслідок автомобільної аварії пасажир легковика помер. Водія "ВАЗу", який за кермом перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, затримано", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною ДТП стало те, що водій "ВАЗ-2115", 25-річний мешканець Мукачівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. За кермом Iveco перебував 23-літній житель села Поляна Свалявського району.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів один із пасажирів "ВАЗ 2115", 20-літній мешканець села Великі Лучки, помер на місці події. Водія та іншого пасажира "ВАЗу"– 18-річного жителя села Горонда, а також водія вантажівки доставили до районної лікарні. Водія автомобіля "ВАЗ" освідчено на стан алкогольного сп’яніння – 2,47 проміле", – повідомили у поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

Як повідомлялося, на Закарпатті легковик влетів у дерево, загинули двоє людей.