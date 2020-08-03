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В Одеській області виявили рекордні 56,4 кг кокаїну

В Одеській області виявили рекордні 56,4 кг кокаїну
10:58 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
В Одеській області в морському порту "Південний" правоохоронці виявили понад 56 кг кокаїну.

"Наркотик лежав у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн, розфасований у 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер і цифр, що вказують на його приналежність до певного наркосиндикату", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби в понеділок.

Орієнтовна вартість вилученого наркотику вагою 56,4 кг на чорному ринку може сягати понад 200 млн грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 Кримінального кодексу "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Варто зазначити, що це не перше затримання важких наркотиків у таких обсягах. У лютому і травні цього року в морському порту "Південний" прикордонники Одеського загону вже затримували великі партії кокаїну.

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У першому випадку в контейнері, який прибув із Республіки Чилі з вантажем легкових машин, правоохоронці виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою більше ніж 30 кг Кожен із пакетів був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри "Монополія".

В іншому випадку наркотик помістили у сховках, обладнаних із використанням технічних порожнин контейнера з бананами, який теж прибув з Еквадору. Кокаїн був розфасований у 45 брикетах. Кожен брикет із зображенням міньйона був загорнутий у свинцеве пакування, щоб зменшити ймовірність виявлення їх за допомогою сканерів і службових собак. Вага брутто виявленого наркотику становила 53,4 кг.

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Все по темі:

Наркотики, Держприкордонслужба, Одеська область.

Автор:

Телеграф
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