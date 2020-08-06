У Києві жінка розчленувала тіло чоловіка та палила рештки у лісі

У Києві жінка намагалась спалити у лісосмузі на Троєщині рештки чоловіка. Пізніше інші рештки тіла знайшли у квартирі у Дніпровському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

5 липня поліцейські під час патрулювання звернули увагу на жінку, яка розвела у лісосмузі багаття та готувалась спалити підозрілі предмети. Поліцейські зупинили її та з’ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла.

Пізніше правоохоронці встановили особу чоловіка та знайшли квартиру, де були його рештки.

"Вчора під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили у лісосмузі багаття, а поряд — жінку, яка готувала до знищення підозрілі предмети. Поліцейські зупинили дії невідомої та з’ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий виявився жителем Дніпровського району, 1981 року народження. В його квартирі поліцейські знайшли інші частини його тіла, поспілкувалися із сусідами та встановили, що він та жінка, яку виявили у лісосмузі, раніше були знайомі.

Затриманою виявилася уродженка іншої держави, 1987 року народження, яка останні кілька років мешкала у столиці.

Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких – з корисливих мотивів, з метою заволодіння житловою площею, на якій потерпілий сам проживав. Для встановлення обставин події та причини смерті призначено необхідні експертизи.

За цим фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що у Петербурзі дружина репера Versus Battle Енді Картрайта розчленувала його тіло. За її словами, він помер чотири дні тому від передозування наркотиків. Вона хотіла приховати смерть виконавця від фанатів.